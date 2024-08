Homem morreu após ser baleado depois de tentativa de assalto a PM na Pavuna - Reprodução

Publicado 31/07/2024 19:19 | Atualizado 31/07/2024 19:25

Rio - Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas, incluindo um policial militar, em uma troca de tiros, na tarde desta quarta-feira (31), na Pavuna, na Zona Norte. O confronto aconteceu depois que o agente reagiu a uma tentativa de assalto.

De acordo com a Polícia Militar, o agente, que estava de folga, passava de carro pela Rua Dias d'Avila quando criminosos anunciaram o assalto. O PM reagiu e houve confronto. O homem foi atingido no braço e na perna, socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte.

Além do PM, uma outra vítima, que estava com o policial no veículo, foi baleada no tornozelo e também deu entrada na unidade. Ainda não há informações sobre os estados de saúde das vítimas.

Já na Rua Herculano Pinheiro, próximo do local do confronto, Wagner Cavalheiro Vital foi encontrado morto.

A PM destacou que reforçou o policiamento na região. O caso foi registrado na 39ª DP (Pavuna) e repassado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realiza diligências em busca de testemunhas e mais informações para esclarecer os fatos e identificar os autores do crime.

Casos semelhantes

Nesta terça-feira (30), aconteceu outra tentativa de assalto a um policial militar, que reagiu a baleou um suspeito . O caso ocorreu na Avenida Dom Hélder Câmara, no Engenho de Dentro, na Zona Norte. Outro envolvido no crime conseguiu fugir.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram que a vítima estava dirigindo uma BMW quando foi cercada por homens em uma moto. Segundo a Polícia Civil, o suspeito baleado, que foi encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, é menor de idade e está sob custódia. Não há informações sobre seu estado de saúde.