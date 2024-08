Endereços vem sendo usado historicamente por escolas de samba do Rio - Reprodução/Maps

Publicado 01/08/2024 14:29 | Atualizado 01/08/2024 14:39

Rio - O imóvel usado como barracão pelas escolas de samba Império Serrano, de Madureira, Zona Norte, e Acadêmicos de Niterói, da Região Metropolitana, foi alvo, nesta quarta-feira (31), de uma ordem de despejo. A saída das agremiações do espaço, que fica na Rua Frederico Silva, próximo ao Sambódromo, foi pedida pelo Governo do Estado.

Segundo o pedido, a liberação do galpão deve ser imediata, uma vez que as escolas não têm autorização para usar o espaço que, embora não seja locado, sempre foi usado como barracão. A Acadêmicos de Niterói está no local desde 2021. Já a Império Serrano, que foi rebaixada para a Série Ouro nos desfiles deste ano, ocupa o endereço desde 2022.

Em nota, o Império Serrano demonstrou surpresa com a ordem de despejo emitida pelo governo. "Historicamente, o local sempre foi utilizado por escolas de samba, antes mesmo da construção da Cidade do Samba. Essa decisão impacta diretamente na construção do Carnaval 2025, pois o Império Serrano não tem outro local para alocar as suas alegorias", compartilhou a diretoria da agremiação.

Ainda no comunicado, a escola de Madureira também disse acreditar no bom senso e valorização do carnaval. A Liga RJ, responsável pelo Série Ouro, também se manifestou sobre a decisão de remoção das agremiações do local. A entidade afirmou que acompanha de perto o caso.

"As escolas de samba da Série Ouro precisam ter uma atenção melhor para que o espetáculo seja garantido. Esse ato prejudica diretamente as duas agremiações, tendo em vista que já começaram a planejar seus carnavais. Estamos a pouco mais de cinco meses para o desfile oficial e essa medida gera danos irreversíveis", avaliou a Liga RJ.

Ainda segundo a entidade responsável, o número de imóveis disponíveis para ocupação na região é limitado, o que deve ser levado em consideração pela Secretaria de Estado da Casa Civil, responsável pelo pedido de remoção.



"As escolas não podem ser despejadas de imediato e estamos buscando junto aos órgãos competentes que seja assegurada, pelo menos, a permanência até o desfile oficial de 2025", finalizou.

As escolas da Série Ouro ganharão um espaço para seus barracões com a construção da segunda Cidade do Samba, no terreno onde ficava a Estação Leopoldina. O projeto, contudo, está previsto para ser concluído somente em 2026. A RioTur foi procurada pela reportagem de O DIA sobre a situação, mas até o momento não se manifestou.