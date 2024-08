O acusado enviou vários áudios ameaçando o síndico do condomínio - Reprodução

O acusado enviou vários áudios ameaçando o síndico do condomínioReprodução

Publicado 01/08/2024 21:04

Rio - Um miliciano foi preso nesta quinta-feira (1°), acusado de cobrar uma taxa de segurança em um condomínio na Estrada do Campinho, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Civil, Henrique Vitorino Carreira chegou a ameaçar o síndico do local.

Conforme as investigações, o acusado exigia R$ 500 por semana em troca de uma suposta segurança no espaço. Ele ameaçou de morte o síndico do condomínio, alegando ser membro de uma milícia local e possuir influência na organização criminosa, o que, segundo ele, lhe permitiria eliminar qualquer um que não cumprisse suas ordens.

Henrique enviou vários áudios ao síndico, utilizando números registrados em nomes de diferentes pessoas. Além disso, na madrugada desta quarta-feira (31), ele passou em frente ao condomínio no seu carro e deu tiros para o alto, em uma tentativa de intimidar o síndico e os moradores do local.

Armas apreendidas em um endereço de Henrique Reprodução

Agentes da 35ª DP (Campo Grande) conseguiram localizar o acusado e prendê-lo. A arma utilizada por ele também foi apreendida, junto com munições e facas. Ele vai responder por extorsão, milícia armada, falsa identidade e porte e posse de arma de fogo.