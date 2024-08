Agentes do Procon-RJ apreenderam cerca de 30 toneladas de sabão em pó falsificado no Ceasa - Reprodução

Publicado 01/08/2024 19:25

Rio - Fiscais da Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio (Procon-RJ) apreenderam cerca de 30 toneladas de sabão em pó falsificado, nesta quinta-feira (1º), no Centro de Abastecimento do Rio (Ceasa), em Irajá, na Zona Norte.

Os agentes chegaram até o local depois de verificarem uma denúncia de venda do produto adulterado em um supermercado de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O proprietário do estabelecimento apresentou uma nota fiscal e disse que comprou o material de um distribuidor do Ceasa.





A autarquia já havia recebido informação da indústria que produtora do sabão que o material original estava sendo falsificado. Por esse motivo, há dois meses, o próprio fabricante concedeu treinamento aos fiscais do Procon-RJ para que eles pudessem identificar produtos potencialmente falsos.



Na capacitação, os agentes aprenderam a identificar características como ausência da marca d'água na caixa do produto, visto apenas por luz negra, e a avaliarem a facilidade na abertura da caixa, por estarem coladas aparentemente de forma manual. Nas embalagens verdadeiras, a aplicação é feita por traços realizados por pentes aplicadores na linha de produção.



Na terça-feira (30), agentes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreenderam cerca de



Segundo o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, o Código de Defesa do Consumidor afirma que produtos falsificados são impróprios para o uso e consumo, podendo causar riscos à segurança e à saúde do consumidor.



Na terça-feira (30), agentes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreenderam cerca de 18 toneladas de sabão em pó falsificado no atacadista Mega Box , em Olaria, também na Zona Norte.

Ainda de acordo com Coelho, produtos de limpeza e higiene falsificados podem conter ingredientes tóxicos que causam alergias, irritações e outras complicações dermatológicas.



"É direito fundamental do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra riscos provocados pela comercialização de produtos falsificados. Caso o consumidor suspeite ou verifique algum produto falsificado sendo comercializado, deve denunciar às autoridades policiais e às entidades de proteção e defesa do consumidor para apuração dos fatos e retirada do mercado de consumo", reforçou.



As mostras dos produtos foram recolhidas e enviadas ao fabricante e à DRCPIM. Questionado, o Ceasa ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.