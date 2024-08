Galpão onde funcionam os barracões das escolas armazenam alegorias do carnaval passado - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Galpão onde funcionam os barracões das escolas armazenam alegorias do carnaval passadoPedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 01/08/2024 20:47

Rio - As escolas de samba Império Serrano e Acadêmicos de Niterói, ambas da Série Ouro, continuarão com os seus barracões no Centro do Rio. Os imóveis, onde as alegorias são confeccionadas, receberam ordens de despejo nesta quarta-feira (31).

fotogaleria

Em um vídeo publicado nas redes sociais na noite desta quinta-feira (1º), o governador Cláudio Castro (PL) explicou que os terrenos foram incluídos erroneamente em uma lista de espaço para construções de casas do programa Minha Casa, Minha Vida. Com a nova decisão, as agremiações poderão ficar nos barracões.

"Nós mandamos diversos terrenos para que pudessem ter casas do 'Minha Casa, Minha Vida'. Dois acabaram indo por equívoco. Um da Acadêmicos de Niterói e o outro da nossa Império Serrano. Assim que eu soube, liguei para o secretário na mesma hora e determinei que esses dois terrenos sejam alterados. É claro que a gente não vai tirar escola de samba nenhuma do terreno onde está. A gente sabe a importância cultural, artística e social que essas escolas tem. Fiquem tranquilos, nós jamais tiraríamos as escolas. Como foram diversos terrenos, esses dois acabaram indo por engano. Rapidamente, nós consertamos e vamos deixar as escolas lá", explicou.

O governador ressaltou que as residências do programa serão construídas em outros terrenos do Governo do Estado.

A Liga RJ, que organiza a Série Ouro, comemorou a decisão. "Com felicidade, a Liga RJ recebeu a notícia de que o Império Serrano e a Acadêmicos de Niterói seguirão no barracão em que confeccionam suas alegorias para o Carnaval 2025. Essa é uma vitória do nosso samba em prol da luta pela valorização da cultura do carnaval", diz a nota.

As escolas se pronunciaram dizendo que poderão dar continuidade aos trabalhos para o Carnaval de 2025. "O Império Serrano tem um compromisso com a cultura do nosso país e essa decisão é um alento", disse a escola de Madureira. "Vitória do samba e da valorização da cultura do carnaval", publicou a agremiação de Niterói.

Entenda o caso

Nesta quarta-feira (31), os imóveis usados como barracões, localizados na Rua Frederico Silva, no Centro do Rio, próximo ao Sambódromo, receberam ordens de despejo da Secretaria de Estado de Casa Civil.

Segundo o pedido, a liberação do galpão devia ser imediata, uma vez que as escolas não têm autorização para usar o espaço que, embora não seja locado, sempre foi usado como barracão. A Acadêmicos de Niterói está no local desde 2021. Já a Império Serrano, que foi rebaixada para a Série Ouro nos desfiles deste ano, ocupa o endereço desde 2022.

As escolas da Série Ouro ganharão um espaço para seus barracões com a construção da segunda Cidade do Samba, no terreno onde ficava a Estação Leopoldina. O projeto, contudo, está previsto para ser concluído somente em 2026.