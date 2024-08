O trânsito é intenso no local - Reprodução / Centro de Operações Rio

O trânsito é intenso no localReprodução / Centro de Operações Rio

Publicado 01/08/2024 19:19 | Atualizado 01/08/2024 20:13

Rio - Um caminhão pegou fogo na noite desta quinta-feira (1°), na Avenida Brasil, sentido Santa Cruz, na altura da Transolímpica. O trânsito é intenso no trecho, que precisou ser interditado.

Segundo o Centro de Operações Rio, houve registro de retenções desde Deodoro. O quartel de Guadalupe foi acionado às 18h40 para combater as chamas, que foram controladas por volta das 19h20. Ninguém ficou ferido.

Ainda não há informações do que causou o incêndio. A via foi totalmente liberada na altura da Transolímpica, sentido Zona Oeste, por volta das 19h40.

Trânsito

Mais cedo, uma colisão entre carro e moto também causou transtornos na Avenida Brasil, na altura do Batan, sentido Santa Cruz. A via precisou ficar interditada e só foi liberada às 18h30, segundo o Centro de Operações Rio. O trânsito seguia lento na região.

No viaduto do Gasômetro, um caminhão enguiçado ocupa uma faixa da pista, sentido Av. Brasil. O trânsito está com retenções ao longo da via.