O acolhimento funcionará das 19h às 7h - Divulgação

O acolhimento funcionará das 19h às 7hDivulgação

Publicado 01/08/2024 17:10

Rio - A Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Subsecretaria de Proteção Social Especial, realiza ações para proteger a população em situação de vulnerabilidade social e de rua durante o inverno. Nessa ação, foram criados espaços para acolhimento provisório em diferentes pontos da cidade do Rio de Janeiro.

As atividades, iniciadas no dia 8 de julho de 2024, com 72 vagas, serão ampliadas de forma gradativa até o final de agosto. O objetivo é alcançar a meta de 135 vagas para adultos e idosos independentes, para este acolhimento provisório que funcionará das 19h às 7h.

Os Creas, que oferecem apoio especializado a pessoas e famílias em situação de risco pessoal e social, realizarão o atendimento técnico, dentro do seu horário de funcionamento, para todos os usuários que precisem do abrigo. O transporte para as unidades será realizado pelos funcionários das próprias unidades de acolhimento.

Algumas equipes irão interagir diretamente com pessoas em situação de rua, oferecendo a elas a opção de acolhimento e encaminharão cada uma delas ao Creas de referência de cada região até as 17h para o atendimento técnico. Crianças, adolescentes, famílias e idosos com algum grau de dependência seguirão o processo normal com a oferta de vagas de acolhimento especializado, via Centrais de Recepção.