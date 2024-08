Vítimas deram entrada baleadas no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha - Arquivo / Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 01/08/2024 16:21

Rio - O policial militar Leandro Calheiros Vital e um homem, identificado como Wanderson da Silva Xavier, que foram baleados durante uma troca de tiros após uma tentativa de assalto na Pavuna , receberam alta nesta quarta-feira (31) do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte. O irmão do agente, Wagner Calheiros Vital, morreu no local do confronto.

O crime aconteceu na tarde desta quarta na Rua Dias D'Ávila. Segundo informações preliminares, os irmãos foram ao local para buscar o carro do PM, que estava em uma oficina. Próximo do estabelecimento, Leandro e Wagner foram abordados por criminosos armados, que anunciaram um assalto. O agente reagiu e houve confronto.

O policial, que estava de folga, foi baleado no braço e na perna. O irmão, que estava junto com o PM em um carro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os bombeiros encontraram o corpo do homem na Rua Herculano Pinheiro, paralela à Rua Dias D'Ávila.

Wanderson, que seria mecânico e estaria conversando com as outras duas vítimas, foi atingido no tornozelo. Ele e Leandro foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e receberam alta no mesmo dia, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES).

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). De acordo com a Polícia Civil, agentes da especializada estão em diligências em busca de testemunhas e mais informações para esclarecer os fatos e identificar os autores do crime.

Ainda não há informações sobre o enterro de Wagner.