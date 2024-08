Morre Ronaldo Fabrício aos 90 anos - Reprodução / Redes sociais

Morre Ronaldo Fabrício aos 90 anosReprodução / Redes sociais

Publicado 01/08/2024 12:47 | Atualizado 01/08/2024 13:01

Rio - Morreu, nesta quinta-feira (1°), aos 90 anos, Ronaldo Fabrício, ex-prefeito de Niterói. O velório será realizado nesta sexta-feira (2), às 10h30, no Crematório do Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária do Rio. A cremação vai acontecer às 12h30.

A família ressaltou que a morte se deu por causas naturais. Depois do anúncio, a Prefeitura de Niterói decretou luto oficial de três dias.

Ronaldo foi o primeiro prefeito da Cidade Sorriso após a fusão do Rio de Janeiro e da Guanabara, entre março de 1975 e janeiro de 1977, quando o município deixou de ser estado.

Ao deixar a prefeitura, optou por não seguir carreira política. Ele também era engenheiro civil e considerado um dos pioneiros da indústria nuclear brasileira. Fabrício foi o fundador e primeiro presidente da Eletronuclear.

Na estatal, ele concluiu a construção da usina Angra II. Além disso, presidiu Furnas. Até o ano de 2016, Fabrício atuou como vice-presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares (Abdan).

Personalidades se manifestam

Nas redes sociais, o atual prefeito de Niterói, Axel Grael, se manifestou depois do anúncio da morte de Ronaldo.

"Recebi com tristeza a notícia da morte do ex-prefeito de Niterói, Ronaldo Fabrício, na madrugada desta quinta-feira. Ronaldo teve o desafio de conduzir Niterói entre 1975 e 1977, logo após a fusão com o estado da Guanabara. Vou decretar luto na cidade em homenagem a Ronaldo. Meus sentimentos aos familiares e amigos", publicou.

Rodrigo Neves, pré-candidato a prefeito de Niterói, também usou o Instagram para se despedir do antigo gestor da cidade.

"É com pesar que soube do falecimento de Ronaldo Fabrício, ex-prefeito de Niterói, aos 90 anos. Ele foi nomeado prefeito (1975-1977) de nossa cidade após a fusão entre os estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, em 1975. Engenheiro, foi presidente de Furnas e da Eletronuclear. Uma das principais ações à frente da prefeitura foi iniciar a obra do túnel ligando São Francisco a Icaraí. Minhas condolências à família e amigos", disse o ex-prefeito da cidade.