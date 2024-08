Movimento estabeleceu que serviços essenciais sejam mantidos durante a paralisação - Divulgação/Fiocruz

Publicado 01/08/2024 10:39 | Atualizado 01/08/2024 11:35

Rio - Funcionários da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) realizam uma paralisação de 24 horas, nesta quinta-feira (1º), reivindicando reajuste salarial. A medida foi decidida em uma assembleia com a presença de mais de 700 trabalhadores, na última segunda-feira (29), e também estabeleceu que os serviços considerados essenciais sejam mantidos durante o período, por servidores e terceirizados. O grupo volta a se reunir na sexta-feira (2), para deliberar sobre a continuidade da greve.



De acordo com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz (Asfoc), o movimento pretende pressionar representantes do Ministério de Gestão e da Inovação (MGI) a aceitarem melhoria de salários dos 4.404 servidores da Fiocruz. O Asfoc destacou que dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) apontam uma corrosão salarial entre 59% e 75% nos últimos anos.

Ainda segundo o sindicato, após um ano de negociação, há um impasse com o Governo Federal, por conta da proposta do MGI, que oferece 0% de reajuste em 2024, 9% em 2025 e 4% em 2026, e foi rejeitada por unanimidade na assembleia. Já a aprovada pelos trabalhadores prevê 20% nas cinco folhas salariais que faltam deste ano, 20% no próximo ano e 20% no ano seguinte, e já foi enviada ao ministério. A realização de uma nova mesa de negociação também foi solicitada.

O Asfoc também ressaltou que cálculos apresentados à assembleia demonstraram que, após a implementação total do reajuste proposto, haverá impacto total, em três anos, de R$ 907 milhões por ano a mais em relação à atual folha salarial da Fiocruz. A assembleia também aprovou a implementação, em janeiro de 2025, do Reconhecimento de Resultados de Aprendizagem (RRA), já acordado com o governo desde 2015, mas que ainda não ocorreu. Na sexta-feira, uma nova assembleia ocorrerá para avaliar o resultado das negociações com o MGI e definir a continuidade do movimento, que já discute uma greve progressiva - um dia a mais de paralisação a cada semana -, com realização de atividades de greve dentro e fora da Fundação.

Procurado, o Ministério de Gestão e da Inovação informou que a mesa específica para tratativa das carreiras da Fiocruz é uma das 17 abertas com negociações em andamento. A pasta disse também que segue aberta ao diálogo com os servidores de todas as outras áreas, "buscando atender as reivindicações de restruturação das carreiras de todos os servidores federais, respeitando os limites orçamentários" e que, até agora, já foram 28 acordos assinados com diferentes categorias.