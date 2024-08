Estudantes ocupam a reitoria da Uerj desde o dia 26 de julho - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/08/2024 22:20 | Atualizado 01/08/2024 22:33

Rio - Em assembleia geral realizada na noite desta quinta-feira (1º), o movimento estudantil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) decidiu manter a exigência da revogação completa do ato administrativo (Aeda 38/2024) , que restringiu o acesso a bolsas e a auxílios de permanência na universidade. Agora, o grupo vai levar a decisão para a reunião com a reitoria na sexta-feira (2).