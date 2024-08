Ação remove barricadas da Rua Lírio Maurício da Fonseca, às margens da via férrea de Cordovil - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 01/08/2024 18:54

Rio - Um intenso tiroteio na manhã desta quinta-feira (1) assustou os moradores da Cidade Alta, em Cordovil, na Zona Norte do Rio, e levou à interdição da Avenida Brasil, na altura do Complexo de Israel, que é formado pelas comunidades de Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-Pau. Nas redes sociais, o Instituto Fogo Cruzado registrou tiroteios às 10h10 e novamente às 10h45.



Com o embate de hoje, já são 29 tiroteios no Complexo de Israel somente neste ano, envolvendo bandidos que disputam o comando do território. Duas pessoas morreram e uma ficou ferida. Em 2023, neste mesmo período, foram 25 tiroteios que deixaram cinco mortos e três feridos.



Brás de Pina e Cordovil, que circundam o Complexo de Israel, tiveram um aumento no número de confrontos comparado ao período entre 1º de janeiro e 1º de agosto de 2023:



Brás de Pina: 58 incidentes de tiroteio em 2024 comparados a 37 em 2023.

Cordovil: 22 casos de tiroteio em 2024 contra 17 no ano passado.