Família busca por Gabriel Barbosa Cesário, desaparecido em CaxiasArquivo pessoal

Publicado 01/08/2024 16:45 | Atualizado 01/08/2024 16:50

Gabriel Barbosa Cesário, de 30 anos, está em busca de novas informações que possam ajudar a localizar o rapaz,

Rio - Há quase dois meses desaparecido, a família de, de 30 anos, está em busca de novas informações que possam ajudar a localizar o rapaz, visto pela última vez em uma feira em Duque de Caxias , na Baixada Fluminense, no dia 9 de junho. A tia de Gabriel, Ana Lucia Nildes, 64, vai ao Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) nesta sexta-feira (2) para saber se as imagens de câmeras de segurança apontadas por ela foram analisadas.

Foi a tia quem identificou as câmeras de segurança no local da feira, no Jardim Primavera, e indicou para a polícia. Ao DIA, ela contou que fez foto do equipamento e encaminhou para o inspetor que investiga o caso. Ainda segundo Ana Lucia, no início desta semana a família recebeu uma foto que supostamente seria de Gabriel, no entanto, a hipótese foi descartada. Nas redes sociais, amigos e familiares da família de Gabriel seguem compartilhando publicações pedindo informações sobre o paradeiro.

A família afirma não ter ideia do que possa ter acontecido com Gabriel.

Desaparecido tomava remédios controlados

Segundo a família, Gabriel não havia desaparecido antes. Durante a pandemia de covid-19, em 2020, ele se tornou dependente químico e foi para uma clínica de tratamento em São Paulo por um ano e seis meses. No retorno, ele passou a tomar medicamentos controlados, mas esse ano decidiu interrompê-los.



"Quando ele voltou do tratamento, queria arranjar emprego e não conseguiu. Ele foi jovem aprendiz em uma firma da Reduc no passado. Sem emprego, ele ficou muito ansioso e continuou a fazer o tratamento com remédio controlado. Esse ano ele parou de tomar os remédios", conta Ana Lucia.

O Disque Denúncia pede para quem tiver visto Gabriel ou tiver informação sobre ele ligar para (21) 22531177 / 0300 253 1177 (interior) ou enviar uma mensagem para o Whatsapp Desaparecidos +55 21 +5(21) 98849-6254. O anonimato é garantido.

A Polícia Civil informou que os agentes realizam diligências para localizá-lo. O titular da DHBF, delegado Mauro Cesar da Silva Junior, assegurou que as investigações estão em curso. "Estamos investigando. Assim que tivermos novidades que possam ser divulgadas sem atrapalhar as investigações, informaremos à imprensa", disse.