Policiais encontraram o material durante buscas na Zona Oeste - Divulgação

Publicado 01/08/2024 15:36

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) encontraram, nesta quinta-feira (1), cerca de R$ 300 mil em espécie e carros de luxo durante o cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão em um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O objetivo da Operação Nicoti era era encontrar os acusados pelo homicídio de Marlon Márcio Mendes Alvarenga, morto em dezembro do ano passado na porta de sua empresa em Bangu.

No momento do crime, os bandidos desceram do carro e fizeram dois disparos contra a vítima. Após a análise das imagens captadas por câmeras na região, os agentes descobriram que o veículo era clonado. Os acusados também são investigados por integrar uma organização criminosa que explora a fabricação e venda ilegal de cigarros.



No local, foram apreendidas uma máquina de contagem de células, notebook e quatro celulares. Na casa de outro suspeito, três telefones celulares e diversos documentos também foram encontrados. Todo o material será analisado para identificar o autor direto do crime e os demais envolvidos.