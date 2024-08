Polícia Civil tenta localizar o criminoso, que fugiu do local - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 01/08/2024 17:37

Rio - Uma mulher foi arrastada por um criminoso durante um assalto na noite desta quarta-feira (31), em Higienópolis, Zona Norte do Rio. Ela passava de carro pela Rua Magalhães Correia quando foi rendida por um homem armado. A vítima ainda reagiu ao crime.

Imagens das câmeras de segurança da rua mostram o momento em que a mulher para o carro após o criminoso apontar uma pistola e anunciar o assalto. Logo em seguida, ele tenta entrar no veículo, mas a vítima segura a arma e começa um embate com ele.

O homem consegue entrar no veículo e acelera com a mulher ainda presa na porta. Ela é arrastada pela via e cai no chão logo depois. Assista:

Mulher reage a assalto e é arrastada por criminoso em Higienópolis.



Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/IU46qECsLM — Jornal O Dia (@jornalodia) August 1, 2024

Segundo a Polícia Militar, agentes do 22º BPM (Maré) foram acionados para o caso, mas o suspeito conseguiu fugir com o veículo e os pertences da vítima. O crime foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso). A Polícia Civil informou que busca outras imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado o crime e tenta localizar outras testemunhas.