Isabele Lessa, mãe de Arthur, está o acompanhando diariamente no hospital - Reprodução / Redes sociais

Isabele Lessa, mãe de Arthur, está o acompanhando diariamente no hospitalReprodução / Redes sociais

Publicado 01/08/2024 17:30 | Atualizado 01/08/2024 17:42





O procedimento realizado pelo menino, segundo a própria mãe dele, Isabele Lessa, tinha como objetivo devolver um osso à cabeça da criança. A equipe médica havia removido o pedaço do crânio para aliviar a pressão no local.



Isabele conta que Arthur já saiu do centro cirúrgico do hospital chamando pelo seu nome. "Ele está acordado e falando normal. Fora de perigo, graças a Deus", contou a mãe do menino. Rio - A equipe médica do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes concluiu com sucesso, nesta quinta-feira (1º), a cirurgia do menino Arthur Lessa, de 6 anos, que foi baleado na cabeça durante um ataque a tiros em Duque de Caxias, na Baixada. A criança está internada na unidade de saúde desde o último dia 14 de julho e seu estado de saúde segue grave.O procedimento realizado pelo menino, segundo a própria mãe dele, Isabele Lessa, tinha como objetivo devolver um osso à cabeça da criança. A equipe médica havia removido o pedaço do crânio para aliviar a pressão no local.Isabele conta que Arthur já saiu do centro cirúrgico do hospital chamando pelo seu nome. "Ele está acordado e falando normal. Fora de perigo, graças a Deus", contou a mãe do menino.

O bom resultado foi confirmado em boletim médico enviado pela Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias: "A direção do HMAPN informa que, no momento, o paciente respira sem auxílio de aparelhos, apresentando melhora evolutiva, mas segue com quadro grave e sob cuidados intensivos no CTI pediátrico. O paciente passou por nova abordagem cirúrgica, pela neurocirurgia, nesta quinta-feira (01/08), procedimento de cranioplastia, que aconteceu sem intercorrências. Segue aos cuidados da equipe multidisciplinar e sem previsão de alta", explicou.



Arthur ficou nove dias respirando por aparelhos na Unidade de Tratamento Intensivo. Ele foi extubado na semana passada e já estava acordado, ainda em estado grave, mas estável.



A criança, seu pai e outras três pessoas foram atingidas por disparos, no último dia 14 de julho. Todos almoçavam em uma churrascaria, no bairro Pilar, quando criminosos encapuzados passaram atirando. O caso é investigado pela Polícia Civil na 60ª DP (Campos Elíseos).

Outras vítimas

Segundo a SMS de Caxias, Alex Júnior Marcelino do Nascimento, 30 anos, que também foi baleado no ataque, com perfurações no abdômen e perna esquerda, passou por nova cirurgia ortopédica. O procedimento realizado nesta quarta-feira (31) correu bem e ele recebeu alta no início da tarde desta quinta-feira.

Terceira vítima do ataque, Ian Rodrigues Barbosa de Carvalho, 21 anos, foi baleado duas vezes. Ele também passou por procedimento cirúrgico bem sucedido, nesta quinta-feira. Agora, ele aguarda na enfermaria, respirando sem ajuda de aparelhos por uma nova cirurgia, marcada para o domingo (4).