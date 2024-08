Os bandidos conseguiram escapar antes da chegada da Polícia Militar - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 01/08/2024 11:14

Rio - O PM reformado João Ignácio Feliciano, de 66 anos, recebeu alta do Hospital Getúlio Vargas na manhã desta quinta-feira (1º). Ele precisou ser internado depois de ser atropelado por um carro com marcas de tiros na tarde desta quarta-feira (31) , na Estrada de Vigário Geral, Zona Norte do Rio.

Na ocasião, testemunhas disseram aos policiais que o motorista de um segundo veículo, que presenciou o roubo do carro na Rua Mauro, teria efetuado disparos contra os suspeitos, dando início a uma perseguição. Durante a fuga, os criminosos atropelaram o policial reformado.

Os bandidos conseguiram escapar antes da chegada da Polícia Militar. João Ignácio foi socorrido e encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas. O policiamento foi reforçado na região.

Casos envolvendo PMs

As últimas duas semanas do mês de julho registraram vários ataques a policiais militares no Rio. Nesta terça-feira (30), um PM de folga reagiu a uma tentativa de assalto e atirou em um suspeito, na Avenida Dom Hélder Câmara, no Engenho de Dentro, Zona Norte. Outro envolvido no crime conseguiu fugir.

Na quarta-feira passada (24), outro PM de folga reagiu a uma tentativa de assalto e matou o suspeito a tiros em Vila Valqueire, na Zona Oeste.

No dia 21, no Viaduto do Gasômetro, na Zona Portuária, mais um agente foi abordado por homens armados em três veículos, durante uma tentativa de assalto. O carro do PM foi alvejado por mais de 20 disparos. Rodrigo G. Moraes, de 42 anos, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros.