Os dois sentidos da Avenida Brasil foram interditadosReprodução/Cor

Publicado 01/08/2024 10:38 | Atualizado 01/08/2024 11:37

Rio - Um intenso tiroteio interditou os dois sentidos da Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade, na altura de Cordovil, na Zona Norte, por cerca de 30 minutos, na manhã desta quinta-feira (1ª). A região sofre com uma intensa onda de violência há semanas devido à disputa entre traficantes rivais.

Segundo o Centro de Operações Rio, o trecho foi liberado por volta das 10h40. Até o momento, há reflexos no sentido Centro, desde a altura de Irajá; e no sentido Zona Oeste, a partir de Ramos.

Durante os confrontos, dois ônibus da linha 355 (Cordovil x Tiradentes) foram sequestrados e utilizados como barricada, em Cordovil. Todos os coletivos que circulam nesta mesma linha estão realizando desvio no itinerário.

De acordo com o Rio Ônibus, nos últimos 12 meses, já foram 137 veículos incendiados. "A recorrência dos casos reiteram a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão", disse em nota.

Nas redes sociais, o Instituto Fogo Cruzado informou ainda que tiros são ouvidos também na Cidade Alta e Cinco Bocas, que integram o Complexo de Israel, formado ainda por Parada de Lucas, Vigário Geral e Pica Pau.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, agentes foram solicitados para prestar apoio a PM na Cidade Alta. As equipes chegaram a ir até o local, mas a situação foi estabilizada e elas retornaram.

Procurada, a Polícia Militar informou que agentes do Grupamento de Ações Táticas do 16º BPM (Olaria) se depararam com criminosos na comunidade Pica-Pau e houve confronto. Na ação, os policiais detiveram três suspeitos e apreenderam um fuzil e granadas. A ocorrência ainda está em andamento.



Além disso, PMs do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas atuaram realizando um policiamento preventivo e reforçado na Avenida Brasil.

Guerra na região

O bairro de Cordovil tem sido palco de constantes confrontos nos últimos dias. A guerra na região ocorre devido a disputa de território e tentativas de invasão da facção Comando Vermelho (CV) em áreas dominadas pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Devido a guerra entre criminosos, comunidades vizinhas também têm sido afetadas.

O grupo do TCP é liderado pelo chefe do tráfico e fundador do Complexo de Israel, Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. Segundo relatos, a disputa ocorre com integrantes do bando de Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso, apontado como líder do CV no Complexo da Penha, na Zona Norte.