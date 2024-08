Criminoso foi encontrado embaixo do sofá da sala - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 01/08/2024 11:38

Rio - Um homem que estava foragido do sistema prisional foi localizado, nesta quarta-feira (31), em Barra Mansa, no Sul do Fluminense. Apontado como gerente do tráfico de drogas da comunidade Vila Coringa, Igor Luiz dos Santos, de 25 anos, estava escondido embaixo de um sofá na sala de casa.



O criminoso havia sido preso em 2021 por tráfico de drogas e passou para o regime semiaberto em junho de 2023. No entanto, com os benefícios de saídas temporárias, ele não retornou mais ao presídio. Além disso, não apresentou justificativa. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto, onde foi condenado a uma pena de 10 anos de reclusão.

Os policias penais da Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP) chegaram até Igor Luiz após informações passadas pelo Disque Denúncia. No momento em que entraram no imóvel, aparentemente vazio, a equipe levantou o sofá e encontrou o criminoso.

Ele foi encaminhado à delegacia 90ª DP (Barra Mansa) e, posteriormente, levado à unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.