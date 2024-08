Leila pinta poste em Botafogo - Divulgação

Leila pinta poste em BotafogoDivulgação

Publicado 01/08/2024 12:11

Rio - O trabalho de uma artista plástica vem chamando a atenção de quem passa por Botafogo, na Zona Sul. Leila Moreirão, de 72 anos, decidiu deixar o bairro onde mora mais colorido, pintando postes de maneira voluntária.

A ideia teve origem na pandemia, de forma despretensiosa, como ela mesmo relata. "Na pandemia eu começei a pintar o parquinho de casa, mas sobrou tinta. Aí passei a pintar os postes aqui perto", conta Leila, que mora na Rua Assunção.

A iniciativa atraiu a curiosidade do então subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, que sugeriu a expansão para outras partes do bairro. Inicialmente, a prefeitura custeou as despesas com as tintas, porém, à medida que a atividade foi virando um hobby semanal, a artista passou a arcar com os próprios gastos. Desde então, Leila, que nasceu no Meier, já deixou sua marca em mais de 50 postes nas ruas Bambina, Real Grandeza, São Clemente, Muniz Barreto, Barão de Lucena, Ministro Raul Fernandes e Dona Mariana. Outras vias do entorno também estão nos planos.

Ela conta que a adesão entre os moradores foi grande. "Até os pichadores respeitam a arte", diz Leila, que revela ter recebido convites para pintar em outros bairros, mas no momento não tem interesse, pela identificação que criou com Botafogo, onde reside há sete anos.

