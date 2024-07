Fiscais chegaram até o supermercado após uma denúncia - Divulgação

Publicado 31/07/2024 11:28

Rio - Agentes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) apreenderam, nesta terça-feira (30), cerca de 18 toneladas de sabão em pó Omo falsificado no atacadista Mega Box, em Olaria, na Zona Norte do Rio. Os fiscais chegaram até o local após uma denúncia feita na última semana.

Durante inspeção, os agentes perceberam que as caixas não tinham itens de segurança, como as marcas holográficas do fabricante, que podem ser vistas com luz negra. Além disso, as embalagens foram fechadas com cola quente, sendo que os produtos verdadeiros possuem uma lingueta serrilhada na abertura.

Outra diferença é que, no campo de data de validade das caixas falsas, a tinta sai facilmente quando se passa o dedo sobre ela.

De acordo com a pasta, o mercado foi autuado e um processo administrativo foi aberto para apurar os fatos e aplicar as medidas cabíveis.

Procurado pelo DIA, o atacadista Mega Box ainda não se pronunciou. O espaço está aberto para manifestações.