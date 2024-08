A Polícia Civil investiga se a quadrilha atuava em outros estados - Armando Paiva/Agencia O Dia

Publicado 31/07/2024 22:46 | Atualizado 31/07/2024 22:47

Rio - Policiais da 12° DP (Copacabana) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (30), três homens que fingiam oferecer ajuda a idosos para aplicar golpes em caixas eletrônicos. Eles são integrantes de uma quadrilha que fez vítimas em agências bancárias do Rio e da Região dos Lagos.

As investigações apontam que Akauê Soares de Oliveira e Patrick de Sena Oliveira, ofereciam ajuda às vítimas que tinham dificuldades de mexer nos caixas. Eles sugeriam que a pessoa fosse para outro aparelho, dando a entender que o utilizado estaria com defeito. A maioria deixava a conta aberta no caixa.

Enquanto isso, Renato dos Santos Mourão aproveitava a distração e realizava transações financeiras, como saques, transferências e empréstimos, na conta que ainda estava aberta no primeiro caixa. Os golpes ocorriam sempre na parte da manhã, antes da abertura da agência bancária, evitando, assim, que funcionários do banco descobrissem o crime.



Nesta terça-feira (30), os agentes foram avisados pelo Setor de Segurança Corporativa da instituição financeira a respeito de um grupo aplicando golpes em um correntista que usava o caixa eletrônico de uma agência em Bonsucesso, Zona Norte do Rio. Os mesmos criminosos já teriam feito outras vítimas em diferentes unidades da instituição. Contudo, no meio do caminho, a polícia descobriu que eles já estavam em outra agência.

Eles foram detidos em uma agência bancária no Flamengo, Zona Sul da capital. Com um deles, foi encontrado um cartão bancário de uma das vítimas, que havia feito o registro de ocorrência na 125ª DP (São Pedro da Aldeia).

Os três admitiram a participação em um golpe que causou um prejuízo de R$ 2,5 mil a um idoso. Eles vão responder por furto mediante fraude e associação criminosa. A Polícia Civil investiga se a quadrilha atuava em outros estados.