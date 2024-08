O caso aconteceu na Rua Dois de Fevereiro, em Água Santa - Reprodução / Redes Sociais

O caso aconteceu na Rua Dois de Fevereiro, em Água SantaReprodução / Redes Sociais

Publicado 31/07/2024 22:17

Rio - Uma tentativa de assalto terminou com um suspeito morto na Rua Dois de Fevereiro, em Água Santa, Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira (31). Segundo testemunhas, outro comparsa conseguiu fugir.

Agentes do 3° BPM (Méier) informaram que foram atacados a tiros por criminosos e revidaram, dando início a um confronto no local. Após o cessar fogo, um dos suspeitos foi encontrado morto, com uma pistola. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital.

Outro caso semelhante aconteceu próximo ao local nesta terça-feira (30). Na ocasião, um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e atirou em um suspeito na Avenida Dom Hélder Câmara, no Engenho de Dentro. Outro envolvido no crime conseguiu fugir.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, é menor de idade e está sob custódia. Uma motocicleta foi abandonada pelos suspeitos e a via chegou a ficar com uma faixa interditada. O policial não se feriu na ação.