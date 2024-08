Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) - Divulgação

Publicado 31/07/2024 20:06

Rio - Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial apreenderam, na terça-feira (30), inúmeros de bichos de pelúcia falsificados de marcas famosas em um estabelecimento na Rodoviária do Rio. A ação foi uma parceria com a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor.

De acordo com as informações da polícia, a suspeita é de que esses equipamentos, eram programados para permitir a captura do prêmio somente após um determinado número de jogadas, o que revela a exploração de jogos de azar. O gerente do estabelecimento foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a origem dos produtos comercializados.

As investigações seguem para esclarecer se outras pessoas estão envolvidas na exploração e na lavagem de dinheiro.