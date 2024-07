O atendimento será feito de acordo com a fila de espera do município - Divulgação

O atendimento será feito de acordo com a fila de espera do municípioDivulgação

Publicado 31/07/2024 17:42

Angra dos Reis - O mamógrafo móvel da Secretaria de Saúde do Estado (SES) estará em Angra dos Reis até o próximo sábado (3), oferecendo exames gratuitos para a população das 8h às 17h.

Serão ofertados 690 exames gratuitos, sendo 480 de mamografia e 210 de ultrassonografia. O agendamento dos exames será feito de acordo com a regulação municipal, respeitando a fila de espera da população.

Para os atendimentos, as pacientes deverão levar cópia do RG, do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e do comprovante de residência. O contato com as pacientes será feito pela Secretaria de Saúde de Angra dos Reis.

Ao todo, 10 municípios de cinco regiões diferentes já receberam a unidade, além de quatro bairros do Rio de Janeiro: Centro, Jacaré, Madureira e Sulacap. Neste ano já foram realizados 9.461 exames no mamógrafo móvel, sendo 5.573 de mamografia e 3.899 de ultrassonografia.