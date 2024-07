Homem está internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 31/07/2024 16:54 | Atualizado 31/07/2024 17:29

Rio - O motorista de aplicativo Carlos Henrique Calixto, de 27 anos, atingido por uma bala perdida durante um tiroteio na Penha Circular, na Zona Norte, segue internado em estado grave, nesta quarta-feira (31), no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Ele foi baleado no pescoço enquanto trabalhava.

O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (29). O homem estava próximo a estação do BRT na Rua Granja, fazendo uma corrida, quando foi atingido. Populares o socorreram e o encaminharam até o hospital, localizado na Penha, onde deu entrada já em estado grave e passou por cirurgia. A vítima está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade.

Próximo do local onde ele foi atingido, houve um confronto entre criminosos da comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, e policiais civis. Segundo a corporação, agentes interceptaram quatro veículos usados por traficantes do Comando Vermelho (CV), gerando uma intensa troca de tiros no cruzamento da Rua Guaporé com a Guaíba.

Dentro de um dos carros estavam Thiago do Nascimento Mendes, o Belão, chefe do tráfico no Quitungo, e o traficante conhecido como Cantor, considerado o segundo na hierarquia do tráfico na região, além de outros 14 criminosos. Lucas Monteiro Varanda, de 27 anos, um dos suspeitos, foi baleado. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

De acordo com as investigações, os traficantes estavam fugindo do Quitungo em direção a comunidade da Caixa D'água, no Complexo da Penha, para se abrigar contra a invasão de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, líder do Terceiro Comando Puro (TCP), na região.

Após a troca de tiros, os criminosos fugiram para dentro da comunidade, deixando três fuzis, munições e carregadores.