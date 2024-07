Animal foi resgatado e não apresentava fraturas - Divulgação

Animal foi resgatado e não apresentava fraturasDivulgação

Publicado 31/07/2024 14:23 | Atualizado 31/07/2024 14:33

Rio - Um bicho-preguiça foi resgatado, na manhã desta quarta-feira (31), por agentes do Segurança Presente em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio.



Segundo a Secretaria de Estado de Governo, o animal havia caído de uma altura de aproximadamente 20 metros. Um funcionário do Centro Educacional Miraflores, que fica na Rua das Laranjeiras, acionou a equipe quando percebeu que o animal estava no terreno da unidade.

A Segov informou que os policiais prestaram toda a assistência necessária ao bicho. O animal foi avaliado e não apresentou sinais de fraturas.

A pasta disse, ainda, que a equipe entrou em contato com os órgãos competentes para auxiliar no transporte e cuidado ao animal. Ele foi encaminhado para a base da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC). No local, o bicho-preguiça vai passar por uma avaliação mais detalhada.