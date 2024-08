Publicado 01/08/2024 00:00

Ismail Haniyeh, líder do Hamas, foi morto no Irã. O mesmo que comemorou com entusiamo o assassinato de 1.197 civis israelenses no brutal ataque de 7 de outubro. Grupo terrorista acusa Israel, que se mantém em silêncio. Escalada do conflito parece certa.

Para defender Maduro, Lula aparenta estar disposto a continuar ignorando sofrimento do povo venezuelano. Em entrevista, afirmou que farsa eleitoral foi processo normal e tranquilo. Há uma incongruência enorme em se dizer democrata e apoiar ditadores.