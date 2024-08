Publicado 01/08/2024 00:00

Na Manchete, Olimpíadas: Boxeadora Bia Ferreira avança à semifinal

Seleção brasileira de vôlei perde para a Polônia, mas ainda tem chances de classificação

No vôlei de Praia, Arthur e Evandro seguem invictos e já estão nas oitavas

Brasil perde por 2x0 para a Espanha no futebol feminino, mas conquista vaga nas quartas de final

No Ataque, Flu deve entrar em campo com time misto pela Copa do Brasil contra o Juventude, às 19h

Flamengo vence o Palmeiras por 2 a 0 e abre vantagem nas oitavas da Copa do Brasil

Vasco arranca empate em 1 a 1 com o Atlético-GO no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Em Mundo, Líder do Hamas é assassinado em Teerã

Em Rio, Flamengo arremata em leilão terreno para construir seu estádio no Gasômetro

Julho se despede com dia frio, com jeito de inverno

No D, Péricles e Lidiane Farias renovam votos de casamento