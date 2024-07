Moradores registraram intenso tiroteio em Brás de Pina - Reprodução

Publicado 29/07/2024 09:12 | Atualizado 29/07/2024 16:15

Rio - Um motorista de aplicativo foi baleado no pescoço, na madrugada desta segunda-feira (29), na Penha Circular, na Zona Norte do Rio. Carlos Henrique Calixto, de 27 anos, estava trabalhando quando uma bala perdida o acertou. Próximo da região, houve um confronto entre policiais civis e traficantes do Comando Vermelho (CV) da comunidade do Quitungo, em Brás de Pina.

Os agentes realizaram uma ação na região para prender as principais lideranças do Comando Vermelho (CV), que domina as comunidades do Quitungo e Guaporé. De acordo com o apurado, o local foi invadido por traficantes do Complexo da Penha, também do CV, envolvidos em disputas territoriais com criminosos do Complexo de Israel, dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP).

Os agentes identificaram que os líderes do tráfico do Quitungo e Guaporé buscam abrigo na comunidade da Caixa D'água, no Complexo da Penha, para se proteger das investidas do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, líder do TCP.

Na madrugada desta segunda-feira (29), policiais encontraram quatro carros usados por criminosos do CV e seus seguranças para o deslocamento entre as comunidades. Nos veículos estavam Thiago do Nascimento Mendes, o Belão, chefe do tráfico no Quitungo, e o traficante conhecido como Cantor, considerado o segundo na hierarquia do tráfico na região, além de outros 14 criminosos.

De acordo com a Civil, todos portavam fuzis. Durante uma tentativa de interceptação, houve uma intensa troca de tiros no cruzamento da Rua Guaporé com a Guaíba. Os traficantes conseguiram fugir para dentro da Comunidade da Caixa D'água, no Complexo da Penha, deixando três fuzis, munições e carregadores.

Uma bala perdida atingiu o motorista de aplicativo Carlos Henrique Calixto. Ele foi socorrido por populares e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. O tiro acertou o pescoço da vítima. Seu estado é considerado grave. O homem estava próximo a estação do BRT na Rua Granja fazendo uma corrida quando foi atingido.

Além de Carlos, um dos criminosos que estava em um dos carros interceptados foi baleado. Lucas Monteiro Varanda, de 27 anos, tinha um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. Ele também está internado no Getúlio Vargas em estado grave.



A investigação segue em andamento para identificar e prender outros criminosos envolvidos no confronto. A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) em conjunto com a Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), a Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco), a Delegacia Antissequestro (DAS), a 38ª DP (Brás de Pina) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Tiroteio

Nas redes sociais, imagens mostram sequências de rajadas de tiros na região, enquanto a população fica em meio ao fogo cruzado. Em outros vídeos, frentistas aparecem deitados em um posto de combustível tentando se proteger do confronto.



Segundo a plataforma Onde Tem Tiro (OTT), o tiroteio foi registrado desde às 2h32. As comunidades sofrem uma intensa onda de violência há dias devido à disputa por território entre traficantes rivais.

Confrontos frequentes



A região de Cordovil, Parada de Lucas, Brás de Pina, Vigário Geral e Cordovil, que foram o Complexo de Israel, sofrem com uma intensa onda de violência devido à guerra entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP). Os tiroteios já afetaram até mesmo a circulação de trens e o fornecimento de energia nas comunidades.





Na última segunda (22), uma operação da PM prendeu 10 suspeitos em Cordovil . Com eles, foram apreendidos três fuzis, quatro pistolas, cinco granadas, um rádio comunicador e drogas.