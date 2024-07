No Rio, ao menos cinco explosões com panela de pressão acontecem por mês - Reprodução/ Instagram

Publicado 30/07/2024 00:00

Apesar de ser uma aliada para alguns e um perigo para outros, a panela de pressão pode ser bastante eficiente quando se trata de praticidade dentro da cozinha. No entanto, para quem não é acostumado ou não sabe como utilizá-la, o utensílio pode ser considerado perigoso, levando em conta as explosões que aparecem com frequência em vídeos compartilhados nas redes sociais. Esses acidentes geram um certo receio por parte dos usuários quanto ao uso do objeto, que pode causar grandes estragos se não usado corretamente.

“É importante comprar a panela que tenha o registro do Inmetro, e não recomendamos comprar no mercado paralelo, mesmo que seja mais barato. O selo vai comprovar que ela passou por vários testes em laboratório e que suporta a pressão de trabalho normal”, recomenda o Porta-Voz do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Fábio Contreiras. Mas, mesmo tomando todos os cuidados na hora das compras, também é importante ficar atento quanto às indicações de utilização do objeto, como o limite de água total a ser colocado, que pode estar indicado no item ou aparecer no manual. “Geralmente, esse limite é de do volume total da panela”, informa Contreiras. A partir do momento que o limite é ultrapassado, a água, que está em contato com o alimento, pode entupir a válvula de emergência, causando uma explosão.

Além disso, segundo Fábio, é muito comum casos de pessoas que “colocam a panela para fazer a comida e esquecem, dormem ou vão fazer outra atividade, podendo causar o excesso de calor”.



‘Se eu não tivesse segurado a tampa, ela teria batido no meu rosto’



Foi o que aconteceu com a diarista Maria Fontes, de 48 anos, que estava na casa da sua patroa em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro, preparando uma sopa de legumes enquanto fazia faxina. Ao terminar, ela tirou a panela do fogo e colocou na pia.

“Eu liguei a torneira [para resfriar] e ao abrir a panela, a comida voou na parede e voltou em mim”, lembra Maria. Momentos antes, ela percebeu que a tampa ia ‘saltar’ e segurou com bastante força. “Se eu não tivesse segurado a tampa, ela teria batido no meu rosto”, afirma. Apesar da explosão não ter prejudicado a cozinha, a carioca conta que ficou com partes do corpo queimadas por semanas.

Acidentes semelhantes, que repercutem nas redes sociais, acabam gerando medo entre as pessoas que não sabem ou não querem aprender a mexer com a panela de pressão. “Tenho medo de explodir meu apartamento” ou “Morro de medo de panela de pressão” são alguns dos comentários dos perfis que se mostram avessos ao uso do objeto.

Porém, as explosões podem ocorrer somente quando a panela é utilizada de forma incorreta, por exemplo ao ser submetida a mudanças bruscas de temperatura. A maioria desses utensílios são feitos de alumínio com algumas partes de aço, e há os que são de ferro. “Em geral, a gente fala para evitar levar na torneira da pia, porque tem alguns materiais que não resistem ao choque térmico”, alerta Fábio Contreiras. Por isso, o mais recomendado, de acordo com ele, é desligar a boca do fogão e esperar até que o chiado pare.

‘As maiores vítimas são os trabalhadores’

Casos como o de Maria não são isolados. Em julho deste ano, uma panela de pressão explodiu e feriu dois merendeiros em um colégio da prefeitura na Zona Norte do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado, em Cordovil. Dados do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro mostraram que de janeiro até julho deste ano, o estado do Rio teve 38 casos, o que dá em média cinco ocorrências por mês. Por sua vez, no mesmo período do ano passado, foram contabilizadas 36. A maior parte dos chamados deste ano vieram da Zona Norte, com 10 explosões ao total. Para a procuradora do Ministério Público do Trabalho e vice-coordenadora da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho (Codemat), Juliane Mombelli, “trabalhadores muito frequentemente quando estão iniciando um novo contrato de trabalho sofrem esse tipo de acidente por falta de treinamento”.

É preciso haver, portanto, um programa de gerenciamento de riscos, que é obrigatório para todas as empresas. “Esse programa tem que prever todos os perigos existentes no ambiente do trabalho, inclusive o perigo de utilizar os utensílios, como a panela de pressão. A implementação dele vai dizer como tem que ser feito o treinamento a partir do momento que o trabalhador começa a prestação de serviços”, explica ela.

A procuradora chama atenção para os trabalhadores que muitas vezes são contratados de forma irregular e precária, sem vínculo de emprego formal. “Como eles não têm um vínculo regularizado, acabam não sendo treinados para aquela atividade e se expõem a alguns perigos.”

Por isso, ela diz que é fundamental garantir que todos os trabalhadores recebam as informações e o treinamento adequados. “Todo trabalhador tem direito à informação, então o empregador que não treina e capacita os trabalhadores está sonegando o direito à informação deles.”

Cuidados necessários para evitar acidentes com panelas de pressão:



- Trocar o anel de vedação em caso de desgaste;

- Usar uma escovinha para limpar o interior da válvula de trabalho;

- Desligar o fogão se houver mudança de cor da panela ou expansão de seu tamanho; - Atentar-se ao chiado: se ele começar e depois parar, é sinal de que a válvula pode estar entupida;

- Não deixar a panela na boca da frente do fogão e o cabo virado para fora, pois pode causar acidentes com crianças;

- Se a panela não pegar pressão, desligar o fogo e aguardar o seu resfriamento.

Reportagem da estagiária Luana Pilatti, sob supervisão de Renata Onaindia