Publicado 30/07/2024 00:00

Maduro promove eleição repleta de absurdos e, claro, vence. Tirano já governa Venezuela há 11 anos, com mais 6 do novo mandato, ficará 17 no poder. Nações democratas contestarão resultado, mas infelizmente, na prática, povo continuará refém do chavismo.

Contas públicas voltam a fechar no vermelho e junho registra déficit nominal de R$ 135,724 bi. Em rede nacional, Lula garantiu que aprendeu com a mãe a não gastar mais do que ganha. Resta saber quando lição será aplicada ao dinheiro do contribuinte.