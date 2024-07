Publicado 30/07/2024 00:00

Na Manchete, Jogos Olímpicos: Medina se classifica para as quartas na Olimpíada ao surfar onda quase perfeita

Marta pede foco da seleção diante da Espanha

No Boxe, Bia Ferreira vence e vai às quartas

Ouro nos Jogos de 2016, Rafaela Silva chora após perder decisão do Bronze

Em Economia, Estado do Rio tem nesta semana quase 7 mil vagas de empregos e estágios

No D, O DJ e produtor carioca Papatinho emplaca música no filme Bad Boys 4

No Ataque, Fogão encara o Bahia às 21h30 no Niltão, pela Copa do Brasil