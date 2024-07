Podem se vacinar pessoas com 5 anos ou mais que tenham recebido a última dose há mais de um ano - Governo do Maranhão

Podem se vacinar pessoas com 5 anos ou mais que tenham recebido a última dose há mais de um anoGoverno do Maranhão

Publicado 29/07/2024 21:17 | Atualizado 30/07/2024 09:24

A vacinação contra a variante XBB, a mais recente da Covid-19, segue na cidade do Rio de Janeiro até o próximo sábado (3). A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) destaca que podem ser imunizados aqueles com 5 anos ou mais que receberam a última dose há mais de um ano.

Ainda segundo a pasta, quem quiser receber a dose pode comparecer a qualquer um dos centros municipais de saúde e clínicas da família da cidade. Também há vacinação em horários especiais no Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, das 8h às 22h; e no Super Centro Carioca de Vacinação, no ParkShopping Campo Grande, durante o funcionamento do centro comercial.

A secretaria explica que estendeu a campanha até sábado para não desperdiçar as doses que já foram descongeladas e têm prazo de validade até a data.