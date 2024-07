Vídeo mostra tiroteio intenso próximo ao Hospital Estadual Santa Maria - Reprodução/Redes Sociais

Vídeo mostra tiroteio intenso próximo ao Hospital Estadual Santa MariaReprodução/Redes Sociais

Publicado 30/07/2024 08:54 | Atualizado 30/07/2024 09:52

Rio - Moradores da Taquara, na Zona Oeste, viveram uma noite de tensão durante um intenso confronto, nesta segunda-feira (29). Criminosos rivais se enfrentaram pelo controle de territórios nas comunidades Santa Maria e Teixeiras e policiais militares acionados para a região também trocaram tiros com os bandidos. A ação não registrou feridos ou prisões.

Segundo relatos nas redes sociais, o tiroteio começou quando milicianos tentavam invadir as comunidades, atualmente dominadas por traficantes do Comando Vermelho (CV). Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir os disparos próximos ao Hospital Estadual Santa Maria. Nas imagens, um homem chegar a alertar uma mulher à entrar na unidade e se proteger dos tiros. "Olha lá a moleque deitado no chão. Tia sai daí, vai para o hospital, entra no hospital, fica aí quietinha", diz a pessoa que gravou o momento. Confira abaixo.

SEM UM DIA DE PAZ!



Na noite desta segunda-feira, milicianos tentaram invadir as Comunidades de Santa Maria e Teixeiras, aqui na #Taquara, ao mesmo tempo, gerando um intenso tiroteio e assustando os moradores da região.



Essa guerra está longe de ter um fim! pic.twitter.com/5zNYpe7nSl — Taquara News (@taquararjnews) July 30, 2024

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram informados sobre tiros na comunidade do Teixeiras e realizaram um patrulhamento na região. Um policial militar que transitava pela Estrada do Boiúna teve seu veículo fechado por criminosos e houve confronto. O tiroteio não deixou feridos e os bandidos fugiram. A ocorrência foi encaminhada para a 32ª DP (Taquara). Em nota, a Fundação Saúde, gestora do HESM, informou que não houve nenhuma ocorrência no hospital e a situação segue normal. As unidades de saúde e educação da rede municipal também funcionam normalmente nesta terça-feira (30).

Guerra na Zona Oeste

Há cerca de dois anos, moradores da Zona Oeste Oeste vivem cenários de guerra por causa da disputa entre criminosos rivais. Sob forte influência de milicianos, as favelas têm sido palco de invasões do Comando Vermelho (CV), que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio e exploração de serviços, como fornencimento de gás, telefone e internet. Com o avanço da facção, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram aos paramilitares.