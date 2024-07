Barricadas foram incendiadas em Senador Camará e na Vila Aliança - Reprodução/Rede Social

Rio - Uma operação da Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (30), na Vila Aliança e Senador Camará, na Zona Oeste, tem registro de intenso tiroteio e barricadas em chamas. Na região, os ônibus circulam com desvio na rota e clínicas da família precisaram interromper o funcionamento.



Segundo a corporação, agentes do 14º BPM (Bangu), com apoio do Comando de Operações Especiais (COE), atuam com objetivo de coibir a movimentação de criminosos, bem como verificação de Disque Denúncias e cumprimento de mandados de prisão.

Serviços afetados

Devido a operação, o Centro Municipal de Saúde (CMS) Dr Eithel Pinheiro de Oliveira Lima e a Clínica da Família (CF) Maria José de Sousa Barbosa, acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspenderam o funcionamento na manhã desta terça-feira (30).



Já a CF Sandra Regina Sampaio mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

O tiroteio provocou ainda mudança no itinerário das linhas de ônibus que circulam na região. São elas:



Linha 926 (Senador Camara x Penha)

Linha 389 (Vila Aliança x Candelária)

Linha SV790 (Campo Grande x Cascadura)

Linha 731 (Campo Grande x Marechal Hermes)