Diamante é apontado como integrante da quadrilha do narcotraficante CorinthiansReprodução/X

Publicado 30/07/2024 19:13

Belford Roxo - O traficante Washington Targino Pereira, de 27 anos, conhecido como 'Diamante', foi preso na manhã desta terça-feira (30), na Rua Carlos Zingmand, no Jardim Redentor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ele é apontado, de acordo com as investigações, como gerente do tráfico de drogas nas localidades conhecidas como Barro 3 e Jerusa, em Duque de Caxias, também na Baixada.

Ele também seria braço-direito de Lázaro da Silva Alves, o 'Corinthians' ou 'Mestre', chefe do tráfico de drogas do Barro Vermelho, em Caxias. Páginas nas redes sociais dedicadas a divulgar casos de violência no estado o apontam como líder do Terceiro Comando Puro (TCP) na região.

A partir de informações do Disque Denúncia, policiais do 39º BPM (Belford Roxo) estiveram na Comunidade da Guacha, no Complexo de Santa Tereza, onde prenderam Diamante e um comparsa, identificado como Rogério Camilo, o 'Radical', de 33 anos, que atuaria como segurança de Diamante.

Com eles, os agentes apreenderam dois fuzis calibre 7.62, 46 munições, uma granada e um rádio comunicador. No endereço citado na denúncia, havia ainda outros quatro traficantes, que conseguiram fugir em direção a uma área de mata.

Material apreendido com Diamante e Radical Divulgação/PM

Participação em assassinato

Segundo o Disque Denúncia, Diamante é suspeito de participação na morte de uma criança de 8 anos, com um tiro na cabeça, no ano de 2017, durante arrastão na Avenida Gomes Freire, bairro Gramacho, também em Duque de Caxias.

Ainda de acordo com o Disque Denúncia, contra 'Diamante', havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio simples. Na ficha criminal do traficante, constam sete anotações por roubo, homicídio e tráfico.

Já na ficha de 'Radical' são quatro anotações por roubo e tráfico. Contra ele, constava um mandado de prisão por roubo majorado.

Os policiais encaminharam os dois para a 54ª DP (Belford Roxo) a fim de cumprir os mandados de prisão. Em seguida, eles foram levados para uma unidade prisional, onde permanecerão acautelados à disposição da Justiça.