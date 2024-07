Caso é investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Intolerância Religiosa (Decradi) - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Caso é investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Intolerância Religiosa (Decradi)Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 30/07/2024 19:40 | Atualizado 30/07/2024 20:11

Rio - A deputada federal Talíria Petrone (Psol) registrou uma queixa, nesta terça-feira (30), após receber ameaças de morte e ofensas raciais para renunciar ao cargo como parlamentar e à sua candidatura a Prefeitura de Niterói, na Região Metropolitana. O caso é investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

Petrone divulgou o caso nas suas redes sociais nesta segunda-feira (29). A deputada contou que foi avisada por sua assessora que havia graves ameaças à sua atuação política nos e-mails institucionais, detalhes de sua rotina, o endereço de seu gabinete, além de citações aos seus filhos.

"É realmente muito impactante. O criminoso disse textualmente: 'Talíria Petrone, sua macaca fedorenta, a milícia tem que te colocar no caixão. Se você não renunciar ao seu mandato de deputada, à sua candidatura à prefeita de Niterói e abandonar a política, eu vou te matar’. Ele cita nominalmente cada um dos meus filhos, o que mexeu muito comigo. Quem é mãe pode imaginar".

A parlamentar destacou que as ameaças são um ataque à democracia e que as divergências são comuns na política, mas a violência tem que acabar.

"A gente está acionando todas as autoridades competentes e tomando todas as medidas cabíveis, mas eu tenho um recado muito firme para dar para esse criminoso e para qualquer pessoa que ouse me intimidar, intimidar qualquer mulher na política, qualquer pessoa negra: nós não vamos recuar, nós vamos dobrar a nossa força", disse.

Nesta terça, Talíria esteve na Decradi, na Rua do Lavradio, na Lapa, região central do Rio, para registrar o boletim de ocorrência. A deputada deseja que o criminoso seja identificado o mais rápido possível e responsabilizado.

A Polícia Civil informou que a investigação corre sob sigilo.