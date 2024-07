Rodrigo Faria da Silva, 29 anos, foi preso nesta terça (30) em Itaboraí - Divulgação

Rodrigo Faria da Silva, 29 anos, foi preso nesta terça (30) em Itaboraí Divulgação

Publicado 30/07/2024 21:26 | Atualizado 30/07/2024 22:02

Itaboraí - Rodrigo Faria da Silva, de 29 anos, condenado a 20 anos de prisão por encabeçar um esquema de pirâmide financeira, que movimentou mais de R$ 150 milhões somente em Manaus (AM), foi preso na manhã desta terça-feira (30), no bairro São Joaquim, em Itaboraí, Região Metropolitana. Policiais do Segurança Presente do município foram os responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão.

A partir de uma denúncia do Ministério Público Federal do Amazonas, os agentes se dirigiram à Rua João Eduardo Costa de Oliveira, onde estava escondido Rodrigo, condenado pela Justiça Federal do Amazonas no último dia 26 de junho.

As investigações apontam Rodrigo como diretor do Grupo Lotus/Amazon Bank, entre 2019 e 2022, período no qual operou atividades irregulares – incluindo serviço de criptomoeda – não só no Amazonas, mas também no Pará, no Rio Grande do Norte e em Roraima. Ele foi levado para a 71ª DP (Itaboraí).

A reportagem de O DIA procurou o MPF/AM por mais detalhes, mas não recebeu retorno.