Lindaura de Souza Falicios, de 77 anosArquivo Pessoal

Publicado 30/07/2024 20:28 | Atualizado 30/07/2024 22:19

Rio - A família de Lindaura de Souza Falicios, de 77 anos, denuncia que ela foi arrastada após tentar desembarcar de um carro de aplicativo na manhã desta terça-feira (30), em Campo Grande, Zona Oeste. A vítima, que solicitou o veículo para ir a uma consulta médica, fraturou um dos ossos do ombro e está internada no Hospital Nossa Senhora do Carmo.

Lindaura estava acompanhada do atendente de telemarketing Antônio Marcos Moreira, de 22 anos, um amigo da família que se disponibilizou a levá-la à consulta. Ele diz que, ao chegar no destino final da corrida, na Rua Doutor Caetano de Farias Castro, pagou o motorista e desembarcou para ajudar Lindaura a descer do veículo. Ela já estava com metade do corpo para fora quando o motorista acelerou.

"Na hora de desembarcar, eu dei vinte reais para ele e desci, dei a volta no carro, para ajudar a dona Lindaura descer. Eu abri a porta e segurei um dos braços dela, ela colocou um pé para fora. Quando ela ia levantar, ele arrancou com o carro. Cheguei a gritar, as pessoas que estavam passando ali na hora, também. Ele simplesmente seguiu, não parou", disse ao DIA.

Idosa fraturou o osso do ombro e está internada no Hospital Nossa Senhora do Carmo Arquivo Pessoal

O jovem chamou uma ambulância, que levou a vítima para o Hospital Rocha Faria, onde recebeu os primeiros socorros. Logo em seguida, ele ligou para o filho da vítima, o servidor público André de Souza Salicios, de 46 anos. Desesperado, Antônio diz que não entendeu os motivos que teriam levado o motorista a tomar tal atitude, mas que antes do episódio acontecer, estava conversando com Lindaura sobre uma festa da religião que seguem, o candomblé.

"A gente estava conversando e eu, olhando, vi que ele estava encarando. Só que, para mim, não ia ser nada demais", explicou.

Segundo André, a mãe é ialorixá há mais de 30 anos. Após o ocorrido, o motorista ainda conseguiu cancelar a viagem no aplicativo, no intuito de evitar o registro do que aconteceu.

"Não tem motivo que justifique o que o motorista fez. Ele viu o que estava acontecendo, ele tinha noção, e simplesmente arrancou com o carro de porta aberta e foi embora. Fomos fazer uma denúncia pelo aplicativo, e vimos que o motorista cancelou a viagem, como se ele não tivesse feito, para não ter registro", denuncia o servidor.

Ainda conforme o filho, ela quebrou o ombro do lado direito e, devido à idade, o médico informou que não é aconselhável fazer cirurgia. André acredita que o ferimento pode afetar a mobilidade do braço da mãe. O caso está sendo registrado pelo servidor na 35ª DP (Campo Grande).

O carro foi solicitado por meio do aplicativo inDrive. A empresa informou que recebeu a denúncia via suporte e vai fornecer todas as informações necessárias às autoridades para auxiliar na investigação do caso. A inDrive disse ainda que vai ajudar a vítima com despesas médicas e apoio psicológico. Eles reforçaram que o motorista foi bloqueado da plataforma permanente.