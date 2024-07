Submetralhadora apreendida pelos militares - Divulgação / Redes Sociais

Publicado 30/07/2024 22:48 | Atualizado 30/07/2024 22:50

Rio - Um suspeito morreu e outro foi baleado durante uma perseguição policial na noite desta terça-feira (30), no Grajaú, Zona Norte do Rio. Segundo testemunhas, o ferido tentou se esconder dentro de um restaurante da região, mas foi preso.

A Polícia Militar realizava uma ação para reprimir roubos na região da Tijuca, Vila Isabel e Grajaú. Segundo a corporação, durante um confronto, um criminoso com uma submetralhadora morreu na Rua Gurupi. A arma e um carro roubado foram recuperados pelos agentes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o baleado na Rua Grajaú, número 22. De acordo com os militares, o homem, ainda não identificado, estava dentro de um restaurante. Funcionários do local informaram que ele foi baleado em um posto de gasolina próximo e, ferido, entrou no estabelecimento para se esconder dos agentes. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.