Mulher foi detida por policiais civis e militares em uma casa de Vila Kosmos - Reprodução

Mulher foi detida por policiais civis e militares em uma casa de Vila KosmosReprodução

Publicado 31/07/2024 17:36

Rio - Policiais civis e militares prenderam, nesta quarta-feira (31), Anna Rachel Menezes da Silva, ex-mulher do líder da facção Sindicato dos Crimes, especializada em tráfico de drogas com atuação no Rio Grande do Norte. A acusada foi localizada em Vila Kosmos, na Zona Norte.

Contra Anna havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo qualificado, expedido pela 1ª Vara da Comarca de Macaíba do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN).

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) junto com policiais do 41º BPM (Irajá) e da Policia Civil do Rio Grande do Norte. A mulher estava escondida em uma casa na Rua Nova Aurora.

De acordo com as investigações, Anna era companheira de João Noaires Freitas de Araújo, um dos lideres da facção Sindicato do Crime, que está preso desde 2018. A Polícia Civil informou que ela compartilhava com o homem parte dos valores conseguidos com o tráfico, além de participar do comércio de drogas e o auxiliar em outras situações.



No dia da prisão do homem, Anna chegou a ser conduzida para uma delegacia, mas foi liberada. Contudo, ela teve o celular interceptado e, duas horas depois, os policiais viram uma conversa que ela estava saindo de casa em um táxi. O veículo foi abordado e com ela foram encontradas uma pistola roubada do estande da Polícia Federal e, aproximadamente, R$ 5 mil.