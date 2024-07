Vítima já estava com metade do corpo para fora do carro quando o motorista acelerou - Arquivo Pessoal

Vítima já estava com metade do corpo para fora do carro quando o motorista acelerou Arquivo Pessoal

Publicado 31/07/2024 17:37 | Atualizado 31/07/2024 17:53

Rio - O motorista de aplicativo Roberto Carlos de Souza da Cunha, acusado de ter arrastado a idosa Lindaura de Souza Falicios, de 77 anos, ao desembarcar do carro , na manhã desta terça-feira (30), em Campo Grande, Zona Oeste, vai responder por lesão corporal culposa. A Polícia Civil informou que ainda tenta localizá-lo.

A vítima fraturou um dos ossos do ombro. Ela recebeu alta do Hospital Nossa Senhora do Carmo ainda nesta terça-feira e se recupera do trauma em casa.

"Devido à idade, o médico achou melhor não fazer nenhuma intervenção cirúrgica. Ele aconselhou a imobilização e encaminhou ela para um especialista. Ela já veio para casa e está à base de remédio para a dor", disse André Salicios, 46 anos, filho de Lindaura.

O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande). Os agentes estão ouvindo testemunhas e analisam imagens de câmeras de segurança da região. Lindaura estava a caminho de uma consulta médica, acompanhada do atendente de telemarketing Antônio Marcos Moreira, de 22 anos, um amigo da família. Eles solicitaram um carro pelo aplicativo inDrive.

Antônio contou que, ao chegar no destino final da corrida, na Rua Doutor Caetano de Farias Castro, pagou o motorista e desembarcou para ajudar Lindaura a descer do veículo. Ela já estava com metade do corpo para fora quando o motorista acelerou.

"Na hora de desembarcar, eu dei vinte reais para ele e desci, dei a volta no carro, para ajudar a dona Lindaura descer. Eu abri a porta e segurei um dos braços dela, ela colocou um pé para fora. Quando ela ia levantar, ele arrancou com o carro. Cheguei a gritar, as pessoas que estavam passando ali na hora, também. Ele simplesmente seguiu, não parou", contou.

O jovem chamou uma ambulância, que levou a vítima para o Hospital Rocha Faria, onde recebeu os primeiros socorros. Desesperado, Antônio disse que não entendeu os motivos que teriam levado o motorista a tomar tal atitude, mas que antes do episódio acontecer, estava conversando com Lindaura sobre uma festa da religião que seguem, o candomblé. A vítima é ialorixá há mais de 30 anos.



"A gente estava conversando e eu, olhando, vi que ele estava encarando. Só que, para mim, não ia ser nada demais", explicou.

Lindaura de Souza Falicios, de 77 anos Arquivo Pessoal

A empresa inDrive informou que recebeu a denúncia via suporte e que o motorista foi excluído da plataforma permanentemente. A inDrive comunicou também que vai ajudar a vítima com despesas médicas e apoio psicológico e que fornecerá todas as informações necessárias às autoridades para auxiliar na investigação do caso.