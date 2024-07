O PM permanece internado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Reprodução/Internet

Publicado 31/07/2024 17:42 | Atualizado 31/07/2024 18:00

São Gonçalo - Maria José César de França do Nascimento, de 66 anos baleada no abdômen na última sexta -feira (26), durante tiroteio no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana, recebeu alta nessa segunda-feira (29). A informação é da direção do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).