Hospital Estadual Alberto Torres - Reprodução

Publicado 28/07/2024 14:56 | Atualizado 28/07/2024 15:46

Rio - Romildo Martins de Barros, de 51 anos, baleado no pescoço durante tiroteio na comunidade do Brejal , em São Gonçalo, Região Metropolitana, na sexta-feira (26), está internado em estado grave, mas estável de acordo com os médicos. O Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) informou que a vítima foi submetida a uma cirurgia de emergência no sábado (27), mas ainda não apresentou evolução.