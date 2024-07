Movimentação na praia do Leme, neste domingo (28). - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 28/07/2024 15:11

Rio - O tempo segue ensolarado e sem previsão de chuva, neste domingo (28), e com temperatura que ultrapassa os 30 graus, graças ao fenômeno veranico. Muitos cariocas aproveitaram o dia quente nas areias das praias do Rio ou se exercitando e curtindo momentos de lazer na orla.

O sol que brilhou durante o último sábado continuará até a segunda-feira (29), quando a aproximação de uma frente fria pelo oceano aumentará o nível de nebulosidade e há previsão de chuva fraca a moderada a partir do final da tarde na cidade do Rio.

Segundo o Centro de Operações Rio, a terça-feira será marcada pela influência de uma frente fria vinda do oceano e pelo transporte de umidade, resultando em um céu que varia entre nublado e encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento. Com isso, a máxima pode alcançar 34 graus na segunda-feira (29), e a temperatura mínima pode chegar a 13 graus na quarta-feira (31), com máxima de 26 graus. Os ventos estarão de moderados a fortes, enquanto as temperaturas registrarão uma queda. A chuva poderá ultrapassar 10 mm/h em pelo menos um pontodacidade.