PMs apreenderam fuzil e 900 pinos de cocaína em ação na comunidade do Para Pedro - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 28/07/2024 14:54

Rio - Policiais militares prenderam dois suspeitos, neste domingo (28), durante uma ação na comunidade do Para Pedro, no bairro do Colégio, na Zona Norte. As equipes trocaram tiros com os criminosos e apreenderam uma arma e drogas.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) realizavam policiamento na comunidade, quando foram atacados a tiros. Após o confronto, os PMs conseguiram localizar e prender dois homens. Com a dupla, foram apreendidos um fuzil, quatro radiotransmissores e 900 pinos de cocaína. Os presos e o material encontrado foram encaminhados para a 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde o caso foi registrado.