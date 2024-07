Prisão foi realizada por agentes da 27ª DP (Vicente de Carvalho) - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Prisão foi realizada por agentes da 27ª DP (Vicente de Carvalho)Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 29/07/2024 18:41 | Atualizado 29/07/2024 19:12

Rio - Um homem foi baleado durante uma tentativa de assalto a um policial militar, na noite deste sábado (27), em Irajá, na Zona Norte do Rio. Isaac Lima da Cruz foi preso em flagrante por tentativa de latrocínio em um hospital da região.

Segundo a Polícia Civil, o PM, cedido à Câmara Municipal do Rio, onde trabalha diretamente com a vereadora Rosa Fernandes (PSD), dirigia um carro alugado pela Casa. Por volta das 18h20, quando o policial passava pela Rua Honório de Almeida, um veículo Peugeot, da cor vinho, parou do lado de seu carro e um criminoso desceu apontando um revólver.

O veículo que o PM dirigia era blindado, mas a janela do carona estava aberta. O policial então pegou sua arma e atirou contra o criminoso, que fugiu. Outros homens que estavam com o suspeito também atiraram, o que gerou um confronto. O carro do agente foi atingido no capô e no retrovisor.

Durante buscas na região, o revólver usado no crime, da marca Taurus calibre .38, foi apreendido após ter sido abandonado.

Para policiais da 27ª DP (Vicente de Carvalho), a vítima contou que acreditava que um dos suspeitos tinha sido baleado na troca de tiros. Os agentes foram até a um hospital da região e identificaram que Isaac havia entrado na unidade minutos antes com marcas de tiros. Contudo, o PM informou que não possuía condições de fazer o reconhecimento, pois a ação havia ocorrido rapidamente.

Os investigadores voltaram à Rua Honório de Almeida para conseguir imagens do crime e localizaram uma testemunha, que viu toda a ação. A pessoa foi conduzida até a 27ª DP e reconheceu Isaac como um dos assaltantes.

O homem foi autuado em flagrante por tentativa de latrocínio. Ele, que é oriundo do Complexo da Penha, na Zona Norte, possui 10 anotações criminais.