Os policiais tiveram o auxílio de cães farejadores na operação - Divulgação/PM

Publicado 29/07/2024 17:43 | Atualizado 29/07/2024 18:08

Rio - Quatro suspeitos foram presos durante operação da PM na manhã desta segunda-feira (29), no Complexo da Pedreira, entre os bairros de Pavuna e Costa Barros, Zona Norte do Rio. Eles foram levados para a 39ª DP (Pavuna) e presos em flagrante por associação ao tráfico de drogas.

Com eles, segundo a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) também apreenderam um rádio comunicador, uma granada, 780 trouxinhas e 299 tabletes de maconha, 120 pinos de cocaína e 13 pedras de crack. Foram retiradas aproximadamente 14 toneladas de barricadas que obstruíam algumas vias na localidade.