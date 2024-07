Carla estava a caminho do trabalho quando foi cercada por dois homens - Reprodução / Redes Sociais

Carla estava a caminho do trabalho quando foi cercada por dois homensReprodução / Redes Sociais

Publicado 29/07/2024 16:37 | Atualizado 29/07/2024 17:05

Rio - Carla Nunes Camilo de Souza, de 65 anos, segue lutando pela própria vida, desde que foi internada na última terça-feira (23), após ser brutalmente agredida por dois homens durante um assalto no bairro Jardim Palmares, na Baixada Fluminense. Ela desenvolveu um quadro de pneumonia grave em um dos pulmões e ainda não responde a nenhum estímulo neurológico.

A informação foi passada ao DIA pelo filho da vítima, Jorge Nunes, de 37 anos, nesta segunda-feira (29). Segundo o familiar, ela segue internada em estado grave no Hospital Geral de Nova Iguaçu, respirando com auxílio de ventilação mecânica.

"A médica falou que o quadro dela ainda é muito grave, que ela está com uma pneumonia bem grave em um pulmão, mas já está fazendo medicação com um antibiótico muito forte. Ainda não está respondendo a nenhum estímulo neurológico, mas apresenta espasmos no corpo, na boca, e no pé", disse Jorge.

Os médicos haviam diminuído a sedação de Carla, no intuito de tirá-la da ventilação mecânica, mas ela não reagiu bem no sábado (27). Segundo o filho, há um prazo de, no máximo, 14 dias para realizar a traqueostomia, já que o tubo da ventilação mecânica pode prejudicar a traqueia e as cordas vocais da vítima.

"A sedação está sendo reduzida novamente, mas ela segue respirando pela ventilação mecânica. A médica disse que a operação na cabeça ainda está muito recente e que pode ser por isso que ela não tem estímulo neurológico, e por não conseguirem tirar a sedação", disse.

Relembre o caso



Carla estava a caminho do trabalho, na madrugada de terça-feira passada (23), quando foi assaltada por dois homens em uma moto em um ponto de ônibus na Rua Pereira Henrique, no Jardim Palmares. Na ação ela foi brutalmente agredida pelos bandidos. Um vídeo mostra a vítima sentada no chão, sendo socorrida por populares, com ferimentos na cabeça e no corpo.

Veja o vídeo:

Mulheres são agredidas em tentativas de assalto em Nova Iguaçu e Cachambi.#Agressao #Assalto #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/1UBy54W8LJ — Jornal O Dia (@jornalodia) July 24, 2024

Os agressores fugiram pela Rua Pereira Henrique, com a bolsa da vítima. O crime está sendo investigado pela 56ª DP (Comendador Soares). Uma equipe da delegacia foi ao hospital e conversou com o filho de Carla, que registrou o caso. Os agentes estão ouvindo testemunhas e buscam imagens de câmeras de segurança para identificar os criminosos. Até o momento, ninguém foi preso.